Гутерриш призвал человечество выбирать между «солидарностью» и «коллективным самоубийством» на саммите COР27

Столкнувшись с глобальным потеплением и его ускоряющимися последствиями, человечество должно «сотрудничать или погибнуть», предупредил генеральный секретарь ООН в понедельник на COP27.

Генсек ООН заявил в своей пленарной речи, что у мира сегодня есть единственный выбор: «солидарность» или «коллективное самоубийство».

«Мы находимся на пути к климатическому аду, а наша нога все еще на педали акселератора», — добавил Антониу Гутерриш, сославшись на то, что «мы проигрываем битву нашей жизни».

Ранее сообщалось, что климатическом саммите большое внимание будет уделено странам Африки, которые несут бремя развитых стран в ответе за изменения климата из-за небывалой засухи, развернувшейся здесь в 2022 году.