Гутерриш призвал человечество выбирать между «солидарностью» и «коллективным самоубийством» на саммите COР27
2022-11-07 14:27
Столкнувшись с глобальным потеплением и его ускоряющимися последствиями, человечество должно «сотрудничать или погибнуть», предупредил генеральный секретарь ООН в понедельник на COP27.
Генсек ООН заявил в своей пленарной речи, что у мира сегодня есть единственный выбор: «солидарность» или «коллективное самоубийство».
«Мы находимся на пути к климатическому аду, а наша нога все еще на педали акселератора», — добавил Антониу Гутерриш, сославшись на то, что «мы проигрываем битву нашей жизни».
Ранее сообщалось, что климатическом саммите большое внимание будет уделено странам Африки, которые несут бремя развитых стран в ответе за изменения климата из-за небывалой засухи, развернувшейся здесь в 2022 году.
Опубликовано: Тарас Медведев
Мобилизованные армии РФ укрепили линию обороны возле Днепра в Энергодаре
Умер Сергей Кузнецов: еще одна тяжелая потеря Ласкового мая
МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России до начала спецоперации
Джимми Киммел станет ведущим 95-й церемонии вручения премии «Оскар»
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек