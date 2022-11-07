Рудченко рассказал о причине соперничества между Крутым и Николаевым
2022-11-07 14:35
Музыкальный продюсер Павел Рудченко раскрыл причину противостояния композиторов Игоря Николаева и Игоря Крутого.
Продюсер Павел Рудченко рассказал, что знает о давнем соперничестве Игоря Крутого и Игоря Николаева.
Рудченко подчеркнул, что совсем недавно в Сети появились сведения о том, что Крутой испытывает зависть к Николаеву.
Продюсер утверждает, что подобное происходило потому, как произведения Курутого проверяли на плагиат не один раз. Николаеву же удалось избежать "подобного внимания" к его творчеству.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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