Врачи рассказали, чем тяжёлый бронхит отличается от пневмонии

Бронхит и пневмония имеют схожие черты, поэтому многих их путают (и зря!). Расскажем, какие симптомы должны вас насторожить.

Что же такое бронхит?

Острый бронхит — это воспаление дыхательных путей, ведущих к легким. Он может развиться как осложнение от вирусной инфекции, например, простуды или гриппа.

Иногда бронхит возникает самостоятельно, по непатогенным причинам. Организм нередко реагирует на раздражители подобным образом, но, безусловно, вирусная инфекция остается главной причиной. Это, кстати, означает практически полную бесполезность антибиотиков для лечения бронхита.

Симптомы бронхита:

Постоянный кашель (с мокротой или без).

Боль в горле.

Боль в груди (усиливается при кашле).

Одышка.

Сбитое, неровное дыхание.

Озноб.

Ломота в теле.

Острый бронхит может пройти самостоятельно в течение недели. Но кашель, как остаточное явление, иногда затягивается на недели или даже месяцы.

Если у вас диагностирован бронхит, и симптомы ухудшаются, остаются на прежнем уровнем или значительно меняются без улучшения состояния, возможно развилась другая инфекция. Их обычно называют вторичными.

В это случае опасно заниматься самолечением, обязательно нужно обратиться к врачу (особенно если вы не сделали этого раньше).

Как лечат бронхит?

Острый бронхит чаще всего вызывается вирусом, поэтому антибиотики назначаются редко. Они совершенно неэффективны против вирусов, и бездумное их использование только способствует выращиванию устойчивых к лекарствам бактериальных культур.

Подобная рекомендация обычно делается после получения результатов анализов, в рамках которых мазок из горла отправляется на бактериальный посев. Схема может показаться сложной, но антибиотики без показаний – очень плохая идея, приводящая к супербактериям.

Чаще лечение острого бронхита сводится к облегчению симптомов до тех пор, пока организм не справится сам.

А что такое пневмония?

Тем из нас, кто постарше, пневмония больше известна как воспаление легких. Это состояние переносится значительно тяжелее, чем бронхит, и, заболев, мы чувствуем себя намного хуже.

И бронхит, и пневмония вызывают болезненный кашель, но воспаление характеризуется другими важными симптомами, бронхиту не свойственными.

Симптомы пневмонии:

Высокая температура.

Боль в груди.

Кашель с мокротой и слизью.

Болезненный и частый кашель.

Сбитое дыхание.

Головная боль.

Усталость.

Озноб.

Существует много видов пневмонии, некоторые из которых очень серьезны. У взрослых наиболее распространена бактериальная пневмония. Среди респираторных заболеваний она является самой тяжелой, и в самых крайних случаях может привести плохому исходу.

Не стоит путать бактериальную пневмонию с осложнениями коронавирусной инфекции! Они развиваются и протекают по-разному, различны также методы лечения.

Как лечат пневмонию?

Если речь не идет о COVID-19, лечение пневмонии будет зависеть от ее причины. Бактериальное воспаление почти всегда нуждается в терапии антибиотиками. Другие лекарства, чаще всего безрецептурные, помогают с устранением симптомов, но и их применение требует обязательной рекомендации врача.

Факты о пневмонии:

Тысячи взрослых людей ежегодно госпитализируются с пневмококковой пневмонией — наиболее распространенным типом воспаления легких, которое медленно проходит и еще долго мучает заболевшего.

Она предполагает более легкие симптомы и не всегда нуждается в лечении антибиотиками. Терапевт - обращение к которому при подозрении на пневмонию обязательно - определит тип вашей пневмонии на основании симптомов, физического обследования и анализов.

В любом случае, больному с воспалением легких положен отдых, постельный режим, обильное питье и питательная еда. Для бронхита рекомендации аналогичны. Острый бронхит надоедлив, но не настолько тяжел, как пневмония.

Главное – не запускать болезнь, какой бы она ни была. Не стоит переносить на ногах то, что нужно лечить дома.