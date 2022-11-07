Власти Ирана арестовали 26 иностранцев причастных к теракту в Ширазе

Иранские власти объявили в понедельник об аресте 26 иностранных граждан, причастных к теракту, ответственность за которое взяла на себя джихадистская группировка «Исламское государство» (ИГ),

Напомним, что 26 октября во время атаки террористов на шиитский храм в Ширазе на юге Ирана были убиты 13 человек, в том числе женщина и двое детей.

«Министерство разведки выявило и арестовало всех агентов, причастных к террористической операции в Ширазе», — говорится в заявлении министерства, размещенном на его сайте.

«Таким образом, 26 такфиристских террористов из Азербайджана, Таджикистана и Афганистана задержаны», - добавили в ведомстве.

Термин такфири относится в Иране и в некоторых странах к джихадистским или радикальным суннитским исламистским группам.