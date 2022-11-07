По данным ООН, к середине ноября население планеты составит 8 млрд человек

По оценке ООН, население Земли к середине ноября должно достигнуть новой вехи в восемь миллиардов человек.

Для главы Фонда ООН в области народонаселения Натальи Канем нынешняя цифра содержит много положительных моментов.

«Восемь миллиардов человек — это важная веха для человечества. И это сочетание большей продолжительности жизни, более низкой материнской и детской смертности и еще более эффективных систем здравоохранения», — сказал Канем на встрече экспертов ООН.

На протяжении последних тысячелетий число людей неуклонно росло, если не считать фазы крупных пандемий, таких как чума. Постепенно рост ускорялся, и в 0 году проживало около 190 миллионов человек.

С увеличением ожидаемой продолжительности жизни кривая стала расти примерно с 1700 года, и первый миллиард, вероятно, был достигнут вскоре после 1800 года, говорят эксперты ООН.

Потребовалось менее 100 лет, чтобы население мира увеличилось с двух миллиардов в 1928 году до восьми миллиардов сегодня. А рост с семи до восьми миллиардов занял всего одиннадцать лет.

«Темпы роста населения планеты замедляются», — объясняет эксперт ООН Рэйчел Сноу. Самый высокий годовой прирост был достигнут в 1964 г. - 2,2% в год.

«Но сейчас мы растем менее чем на один процент в год», - отмечает эксперт.

Согласно последним исследованиям, эта тенденция будет продолжаться до тех пор, пока, по прогнозам, население мира не перестанет расти, примерно до 2080 года. Тогда численность населения будет составлять 10,4 миллиарда человек.