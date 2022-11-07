Третье за четыре часа землетрясение произошло на Камчатке

В Тихом океане у восточного побережья Камчатки произошло третье землетрясение.

7 ноября РИА Новости сообщили, что стало известно из сообщений Камчатского филиала Геофизической службы РАН, что новое уже третье за последних четыре часа землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки.

Ранее сообщалось, что подземный толчок магнитудой 5,0 зафиксировали в понедельник в 19.20 по камчатскому времени (10.50 мск), второе землетрясение, магнитуда которого составила 5,5, произошло в 22.56 по камчатскому времени (13.56 мск) и третье землетрясение случилось в 23.19 по местному времени (14.19 мск) в 121 километре от Петропавловска-Камчатского.