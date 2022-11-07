Рыболовы рассказали о щуках-людоедах и о самой большой щуке

Считается, что если рыболов не завышает размер пойманной рыбы, то он не настоящий рыболов.

О крупных рыбах всегда слагаются легенды. Из пресноводных обитателей чаще всего рассказывают о гигантских щуках и сомах. Если принять во внимание, какой вес рыбы может фигурировать в рассказе, то возникает вопрос, а почему такой монстр не может съесть человека? Сомы действительно могут достигать массы под 200 кг, но ни одного подтвержденного случая нападения усатого исполина на человека не зафиксировано.

Среди народов Севера бытуют легенды о гигантских щуках-людоедах. Коренной житель даже может показать озеро, в котором живет монстр. Но никогда не покажет ни засушенную голову, ни даже челюсть, не говоря уж о фотографии. Поэтому все эти байки я считаю вымыслом.

Долгое время считалось, что в XV веке в Германии была поймана щука весом 145 килограммов и длиной под пять метров. Она получила название щука Фридриха Барабароссы, а ее скелет был выставлен в музее.

Легенда жила до тех пор, пока до останков чудовища не добрались ихтиологи. Они без труда выяснили, что скелет составлен из позвоночников нескольких хищниц. Миф умер.

В 1794 году в России при очистке одного из царских прудов якобы обнаружили гигантскую щуку, которой было 200 лет. Это определили по золотому кольцу в ее желудке. Но в этом случае кроме слов нет ничего, даже скелета.

Вернемся в реальность. Самая крупная щука была поймана в озере Ильмень в 30-х годах прошлого века. Ее вес составил 34 килограмма. Это уже намного ближе к истине.

Дальше начинаются рассказы о гигантских щуках, пойманных уже в наше время. Например, на Ладоге в окрестностях Сортавалы в Карелии поймали щуку весом 49 килограммов. Никаких доказательств нет. Зато есть подробности. Пишут, что она клюнула на живца, роль которого играла пятикилограммовая щука. Лично мне смешно.

На озере Увильды попалась щука на 56 килограммов. В Интернете можно найти миллион фотографий рыболовов с гигантскими щуками. Даже если предположить, что не использовался фотошоп, то как узнать реальный вес рыбины? Часто щуку держат на вытянутых руках и тогда ее размер увеличивается чуть ли не вдвое.

Поэтому верить можно только рассказам, подкрепленным фактами, то есть фотографиями со щукой рядом с линейкой, на безмене, причем, чем больше, тем лучше.

Например, питерский спортсмен, чемпион Мира по рыболовному спорту Максим Балачевцев поймал на реке в Тюменской области щуку весом 22,5килограмма.

Есть все факты, подтверждающие поимку данного экземпляра, свидетели, наблюдавшие за процессом вываживания, и рассказ самого рыболова.