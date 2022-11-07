Лучшая прикормка для окуня по мнению рыболовов

На довольно кратковременной рыбалке я хотел понаблюдать, как «полосатый разбойник» реагирует на мормыша. Мормышом называют рачков-бокоплавов, обитающих в разнообразных водоемах.

Условия эксперимента:

Для того чтобы узнать, как окунь реагирует на мормыша, я выбрал стоячий водоем с глубиной примерно два метра. Дно песчано-галечное, что идеально подходит для обитания окуня. Просверлив две лунки: одну для видеокамеры, а вторую для опускания мормыша, я приступил к делу. Взяв горсть рачков, я постепенно высыпал их в лунку.

Мормыш не падает камнем на дно. Он опускается медленно, распространяя присущий ему запах в воде. Ждать пришлось недолго. Вскоре в объективе камеры «нарисовался» первый окушок.

Потом подтянулись и его сородичи. Обнаружив лежащего на дне мормыша, окуни стали планомерно его поедать. Нельзя сказать, что возник ажиотаж, но хищники аккуратно подбирали прикормку со дна и тут же проглатывали.

Через некоторое время под лункой окуня стало очень много.

Всем им мормыш пришелся по вкусу. Тогда я пришел к выводу, что пора приступать к рыбалке. С собой у меня была мормышечная удочка с безнасадочной мормышкой-чертиком черного цвета.

Когда приманка оказалась в поле зрения окушков, некоторые из них проявили к ней интерес.

Окунь, пойдя к мормышке, какое-то время разглядывал ее, а потом, либо всасывал приманку, либо уходил. Все же несколько экземпляров мне удалось изловить.

Результаты эксперимента:

Мормыш показал себя превосходной прикормкой для ловли окуня. Кстати, и для ловли других видов рыб он подходит идеально. Я убедился в том, что мормыш собирает рыбу с достаточно большой площади.

А вот причины довольно вялого клева на безмотылку могут быть разными. В первую очередь, приходит в голову, что во время проведения моего эксперимента окунь был пассивен.

Выводы:

Если у вас есть возможность достать мормыша, всегда берите его с собой на рыбалку. При ловле на течении лучше использовать кормушку. Мормыш привлекает самую разную рыбу и, используя его в качестве прикормки, можно существенно увеличить результативность рыбалки. Вы не разочаруетесь, если попробуете половить на мормыша. А наблюдая за процессом подхода рыбы с помощью видеокамеры, можно получить представление о повадках и образе жизни рыб. Если вам понравилось, ставьте лайки и пишите комментарии.