Шахназаров считает, что Собчак, вернувшись в Россию, продолжит свою разрушительную деятельность
2022-11-07 15:51
Писатель Михаил Шахназаров убежден, что факт возвращения Ксении Собчак в Москву ничем хорошим для государства и россиян не обернется.
Публицист и блогер Михаил Шахназаров очень недоволен возвращением Ксении Анатольевны на родину.
Он убежден, что "гражданка Израиля" Ксения Собчак вернулась, чтобы продолжать вести в стране свою разрушительную деятельность.
Ранее сообщалось, что знаменитая блондинка вернулась в РФ через Псковскую область.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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