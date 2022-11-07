Шахназаров считает, что Собчак, вернувшись в Россию, продолжит свою разрушительную деятельность

Писатель Михаил Шахназаров убежден, что факт возвращения Ксении Собчак в Москву ничем хорошим для государства и россиян не обернется.

Публицист и блогер Михаил Шахназаров очень недоволен возвращением Ксении Анатольевны на родину.

Он убежден, что "гражданка Израиля" Ксения Собчак вернулась, чтобы продолжать вести в стране свою разрушительную деятельность.

Ранее сообщалось, что знаменитая блондинка вернулась в РФ через Псковскую область.