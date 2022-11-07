Нарусова опровергла факт возвращения Собчак в Россию
2022-11-07 16:05
Сеть заполонила информация о том, что Ксения Собчак вернулась на родину. Ее мать отрицает факт возвращения дочери в родное государство.
Людмила Нарусова отреагировала на сведения о том, что ее дочь Ксения Собчак прибыла в РФ.
Мать знаменитой блондинки заверила, что информация о возвращении Ксении домой ничего общего с правдой не имеет.
Ранее Нарусова говорила о том, что наследница долго за рубежом не задержится и вернется в Россию.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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