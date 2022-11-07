Лавров назвал Собчак, которая вернулась в РФ, непредсказуемой особой

Музыкальный продюсер Сергей Лавров уверен, что предсказать дальнейшие действия Ксении Собчак невозможно, так как журналистка непредсказуема.

Музыкальный продюсер Сергей Лавров прокомментировал возвращение ведущей Ксении Собчак в РФ изданию "iReactor". Деятель музыкальной индустрии убежден, что не в силах предсказать события вокруг журналистки, так как знаменитость является непредсказуемым человеком.

Лавров не может понять логику действий известной блондинки.

Ранее сообщалось, что Ксения Анатольевна в обществе своего мужа, театрального режиссера Константина Богомолова пересекла границу Псковской области.

Стоит отметить, что факт возвращения Собчак в Россию отрицает ее мать Людмила Нарусова.