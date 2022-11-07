Лавров назвал Собчак, которая вернулась в РФ, непредсказуемой особой
2022-11-07 16:19
Музыкальный продюсер Сергей Лавров уверен, что предсказать дальнейшие действия Ксении Собчак невозможно, так как журналистка непредсказуема.
Музыкальный продюсер Сергей Лавров прокомментировал возвращение ведущей Ксении Собчак в РФ изданию "iReactor". Деятель музыкальной индустрии убежден, что не в силах предсказать события вокруг журналистки, так как знаменитость является непредсказуемым человеком.
Лавров не может понять логику действий известной блондинки.
Ранее сообщалось, что Ксения Анатольевна в обществе своего мужа, театрального режиссера Константина Богомолова пересекла границу Псковской области.
Стоит отметить, что факт возвращения Собчак в Россию отрицает ее мать Людмила Нарусова.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Мобилизованные армии РФ укрепили линию обороны возле Днепра в Энергодаре
Умер Сергей Кузнецов: еще одна тяжелая потеря Ласкового мая
МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России до начала спецоперации
Джимми Киммел станет ведущим 95-й церемонии вручения премии «Оскар»
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек