Евгений Пригожин заявил о хирургически точном вмешательстве в выборы в США

Российский бизнесмен Евгений Пригожин признал в понедельник, 7 ноября, «вмешательство» в американские выборы накануне важного промежуточного этапа выборов в Конгресс в Соединенных Штатах.

Создатель ЧВК «Вагнера» иронично прокомментировал в Телеграмм приписываемое ему вмешательство в выборы в США, накануне промежуточных выборов, 8 ноября.

«Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться», - заявил Пригожин.

Он также подчеркнул, что вмешательство происходит «аккуратно, точно, хирургически и по-своему», а в результате операции будут удалены «почки и печень».

Напомним, что Пригожин находится в санкционном списке США с 2016 года, когда его обвинили во вмешательстве в президентские выборы.