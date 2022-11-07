Евгений Пригожин заявил о хирургически точном вмешательстве в выборы в США
2022-11-07 16:22
Российский бизнесмен Евгений Пригожин признал в понедельник, 7 ноября, «вмешательство» в американские выборы накануне важного промежуточного этапа выборов в Конгресс в Соединенных Штатах.
Создатель ЧВК «Вагнера» иронично прокомментировал в Телеграмм приписываемое ему вмешательство в выборы в США, накануне промежуточных выборов, 8 ноября.
«Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться», - заявил Пригожин.
Он также подчеркнул, что вмешательство происходит «аккуратно, точно, хирургически и по-своему», а в результате операции будут удалены «почки и печень».
Напомним, что Пригожин находится в санкционном списке США с 2016 года, когда его обвинили во вмешательстве в президентские выборы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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