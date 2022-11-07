Узбекистан увеличил поставки фруктов и овощей в Петербург
Поставки в Санкт-Петербург фруктов и овощей из Узбекистана за этот год увеличились почти на 75%.
Во время участия в бизнес-форуме «Санкт-Петербург и Узбекистан расширяют горизонты сотрудничества» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что поставки фруктов и овощей из Узбекистана в Петербург выросли в первом полугодии 2022 года на 74,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, суммарно их товарооборот увеличился на 9,5%.
Также отмечается, что участники форума обсудили дальнейшие совместные возможности и потенциал сотрудничества в перспективных отраслях таких как медицина, туризм, торгово-экономическая сфера, потребительский рынок, трудовая миграция и проблемы окружающей среды.
Опубликовано: Анастасия Меллер
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