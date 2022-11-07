Литвинова поздравила Собчак с днем рождения

Актриса Рената Литвинова не забыла поздравить Ксению Собчак с днем рождения. Ведущей исполнился 41 год.

Российская ведущая ТВ, блогер и журналистка Ксения Собчак отметила свое 41-летие, О ней не забыли родные, друзья и коллеги в этот день. Не пропустила событие и актриса Рената Литвинова.

В своем микроблоге Литвинова разместила совместный снимок с Ксенией, сопроводив пост скромным поздравлением.

В свой день Собчак вспомнила о родине, близких ей людях, осознав, что представляет для нее особую ценность.