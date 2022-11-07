Воздушная тревога объявлена в трёх регионах на юге Украины
2022-11-07 16:49
Украинские СМИ сообщают, что из-за ракетной угрозы в трёх регионах на юге Украины объявлена воздушная тревога.
В понедельник вечером, 7 ноября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна», со ссылкой на данные ресурса «Карта воздушных тревог», сообщило о том, что в Одесской, Николаевской, Винницкой областях на юге Украины объявлена воздушная тревога.
Отмечается, что из-за ракетной угрозы сирена воздушной тревоги также звучит в находящейся под контролем киевского режима части Запорожской области.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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