Воздушная тревога объявлена в трёх регионах на юге Украины

Украинские СМИ сообщают, что из-за ракетной угрозы в трёх регионах на юге Украины объявлена воздушная тревога.

В понедельник вечером, 7 ноября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна», со ссылкой на данные ресурса «Карта воздушных тревог», сообщило о том, что в Одесской, Николаевской, Винницкой областях на юге Украины объявлена воздушная тревога.

Отмечается, что из-за ракетной угрозы сирена воздушной тревоги также звучит в находящейся под контролем киевского режима части Запорожской области.