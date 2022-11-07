Кличко призвал жителей Киева готовиться к эвакуации

Киев планирует полную эвакуацию в случае отключения электроэнергии. Как подчеркивает New York Times, "ситуация трагичная". Мэр города Виталий Кличко обратился к жителям с призывом запастись самым необходимым и подумать о временном выезде.

Он признался, что не исключает полное отключение электричества в столице. В понедельник, 7 ноября, в восьми областях Украины, в том числе в Киеве, пройдут каскадные отключения электроэнергии, чтобы не допустить перегрузки энергетической инфраструктуры, пострадавшей от российских обстрелов.

В Украине, особенно в зоне интенсивных боевых действий, существует проблема с доступом к водопроводу, электричеству и теплу. Эти проблемы начинают все больше беспокоить жителей столицы.

"Изо всех сил пытаясь сохранить электросеть, серьезно поврежденную российскими ракетами, чиновники в Киеве начали готовить план на случай тотальной аварии, который потребует эвакуации около трех миллионов жителей, оставшихся в городе", — пишет The New York Times.

С первых чисел октября российские войска значительно усилили обстрелы объектов энергетики на Украине, в том числе расположенных в Киеве.

Ситуация настолько ужасна, что муниципальные рабочие строят тысячи укрытий, которые можно использовать как бункеры. В то же время предпринимаются попытки ремонта разбомбленных силовых установок, хотя необходимое оборудование отсутствует.

Киевским чиновникам сказали, что они, скорее всего, за 12 часов узнают, что сеть находится на грани сбоя.

"Если до этого дойдет - начнем эвакуацию", - сказал Роман Ткачук, начальник службы безопасности Киевского городского управления.

Киевляне должны готовиться к эвакуации в случае полного отключения электричества, предупредил Виталий Кличко.

В Киеве в понедельник будет больше запланированных отключений электроэнергии из-за превышения дефицита электроэнергии на треть, сообщили в воскресенье госоператор "Укрэнерго" и ДТЭК Ясно, поставщик электроэнергии в украинскую столицу.

"По прогнозам "Укрэнерго", дефицит в энергосистеме Киева будет на 32% выше, чем заложено в графиках. Это много, это форс-мажор", - сказал глава ДТЭК Ясно Сергей Коваленко.

Он призвал жителей столицы как следует подготовиться, потому что отключения могут произойти утром.

По оценкам "Укрэнерго", наиболее повреждены электрические сети в Киеве и следующих областях: Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской. По этой причине оператор предоставил график каскадного отключения электроэнергии. Для обеспечения стабильной работы энергосистемы необходимо снизить потребление электроэнергии на 30%.