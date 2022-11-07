Бывший президент Южной Кореи отказался от собак, подаренных Ким Чен Ыном

Бывший президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что планирует отказаться от пары собак, присланных северокорейским лидером Ким Чен Ыном в качестве подарка.

Решение, по-видимому, связано с разногласиями между бывшим главой государства и нынешним правительством по поводу того, кто будет финансировать уход за собаками.

Северокорейский лидер подарил собак Муну после саммита 2018 года. Собаки остались под его присмотром после того, как он покинул свой пост в мае, но теперь, похоже, их придется вернуть.

Белые пунгсанские собаки Гоми и Сонган юридически отнесены к государственной собственности, принадлежащей президентскому архиву.

В офисе г-на Муна заявили, что он смог продолжить работу в качестве их смотрителя после того, как покинул свой пост, что является беспрецедентным шагом.

Сообщается, что в соглашении с министерством внутренних дел говорилось, что товары и расходы по уходу за домашними животными могут быть оплачены из государственного бюджета.

Местные СМИ оценивают расходы в 2,5 миллиона вон (около 1800 долларов) в месяц.

Но теперь в офисе экс-президента говорят, что соглашение развалилось из-за «необъяснимого противодействия» со стороны администрации его преемника, президента Юн Сок Ёля.

«Администрация президента, похоже, негативно относится к тому, чтобы доверить управление пунгсанскими собаками бывшему президенту Муну», — говорится в сообщении офиса Муна в Facebook.

«Если это так, мы можем относиться к этому спокойно, поскольку такое доверие основано на доброй воле обеих сторон… хотя его окончание вызывает сожаление, учитывая, что они животные-компаньоны, к которым он привязался», - отмечают в офисе Муна.

Отмечается, что переговоры между соответствующими службами продолжаются.