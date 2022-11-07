МакSим разрыдалась во время концерта в Москве из-за отсутствия близкого человека на ее выступлении

Певица МакSим не смогла сдержать слезы на своем столичном выступлении, заявив, что поет для одного человека, которого нет на концерте.

МакSим не смогла сдержать слезы на своем концерте в Москве, так как на мероприятие не пришел близкий ей человек. Об этом певица сообщила прямо со сцены.

После этих признаний артистка исполнила свой хит "На радиоволнах", где говорится о расставании с любимым человеком, о боли героини, которая никак не может забыть своего избранника.

К слову, знаменитость была замужем 2 раза. От двух браков у звезды сцены есть 2 дочери Александра и Мария.

Первым мужем МакSим был звукорежиссер Александр Луговцев, вторым - бизнесмен Антон Петров.