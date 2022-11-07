МакSим разрыдалась во время концерта в Москве из-за отсутствия близкого человека на ее выступлении
2022-11-07 17:07
Певица МакSим не смогла сдержать слезы на своем столичном выступлении, заявив, что поет для одного человека, которого нет на концерте.
МакSим не смогла сдержать слезы на своем концерте в Москве, так как на мероприятие не пришел близкий ей человек. Об этом певица сообщила прямо со сцены.
После этих признаний артистка исполнила свой хит "На радиоволнах", где говорится о расставании с любимым человеком, о боли героини, которая никак не может забыть своего избранника.
К слову, знаменитость была замужем 2 раза. От двух браков у звезды сцены есть 2 дочери Александра и Мария.
Первым мужем МакSим был звукорежиссер Александр Луговцев, вторым - бизнесмен Антон Петров.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Мобилизованные армии РФ укрепили линию обороны возле Днепра в Энергодаре
Сябитова сообщила о любви Светлакова к ней
МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России до начала спецоперации
Умер Сергей Кузнецов: еще одна тяжелая потеря Ласкового мая
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек