Apple выдает предупреждение о поставках iPhone
Apple выдает предупреждение о поставках iPhone, но реальная проблема - это спрос.
Большие технологии просто не могут сделать перерыв. После мрачного сезона доходов, в котором Apple была одной из немногих ярких вспышек, технический гигант поделился своими собственными плохими новостями в воскресенье.
Apple заявила, что ограничения на Covid в Китае замедляют поставки своих моделей iPhone 14 Pro и Pro Max, а его основная сборочная площадка в Чжэнчжоу работает на “значительно сниженной мощности”.
Опубликовано: Илья Крылов
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