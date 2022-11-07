Apple выдает предупреждение о поставках iPhone, но реальная проблема - это спрос.

Большие технологии просто не могут сделать перерыв. После мрачного сезона доходов, в котором Apple была одной из немногих ярких вспышек, технический гигант поделился своими собственными плохими новостями в воскресенье.

Apple заявила, что ограничения на Covid в Китае замедляют поставки своих моделей iPhone 14 Pro и Pro Max, а его основная сборочная площадка в Чжэнчжоу работает на “значительно сниженной мощности”.