В Германии цены на газ выросли на 83%, но в разных землях «голубое топливо» стоит неравномерно
Цены на газ в Германии выросли в среднем на 83 процента за последние 12 месяцев, однако существуют большие региональные различия, сообщает DPA.
В Бремене семья платит на 758 евро меньше, чем в остальной части страны. Дороже всего в Саксонии-Анхальт, где вы платите на 293 евро больше. Об этом свидетельствует федеральная государственная оценка портала сравнения Verivox.
В настоящее время в Германии газ стоит 3 558 евро при годовом потреблении 20 000 киловатт-часов. Однако в Бремене такое же количество газа стоит 2800 евро, что на 21 процент меньше, чем в среднем по стране. Газ также относительно дешев в Берлине (3121 евро) и Гамбурге (3173 евро).
Самые высокие в регионе цены на газ установлены в Саксонии-Анхальт и составляют 3851 евро. Это на 8% больше, чем в среднем по стране. Затраты также выше среднего в Саксонии (3739 евро), Северном Рейне-Вестфалии (3737 евро) и Тюрингии (3732 евро).
«Сетевые сборы в первую очередь ответственны за разницу в ценах между федеральными землями. Они взимаются за использование и техническое обслуживание газопроводов, а также за предоставление и снятие показаний счетчиков, и они варьируются от региона к региону», — объясняет Торстен Сторк, эксперт по энергетике в Verivox.
По его словам, в Бремене самый низкий базовый тариф местного поставщика обеспечивает доступный газ.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
Самая высокая женщина Румейса Гегли в мире смогла в первый раз полететь на самолете, когда авиакомпания убрала 6 мест эконом класса
Рост 24-летней Румейсы Гегли составляет 2 м 31 см. Для того чтобы самая высокая женщина в мире смогла совершить свой первый полет, авиакомпании пришлось убрать 6 мест эконом-класса.Подробнее...
-
-
Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов умер от инфаркта в 58 лет
В Одесской, Кировоградской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу
МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России до начала спецоперации
Самая высокая женщина Румейса Гегли в мире смогла в первый раз полететь на самолете, когда авиакомпания убрала 6 мест эконом класса
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек