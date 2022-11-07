В Германии цены на газ выросли на 83%, но в разных землях «голубое топливо» стоит неравномерно

Цены на газ в Германии выросли в среднем на 83 процента за последние 12 месяцев, однако существуют большие региональные различия, сообщает DPA.

В Бремене семья платит на 758 евро меньше, чем в остальной части страны. Дороже всего в Саксонии-Анхальт, где вы платите на 293 евро больше. Об этом свидетельствует федеральная государственная оценка портала сравнения Verivox.

В настоящее время в Германии газ стоит 3 558 евро при годовом потреблении 20 000 киловатт-часов. Однако в Бремене такое же количество газа стоит 2800 евро, что на 21 процент меньше, чем в среднем по стране. Газ также относительно дешев в Берлине (3121 евро) и Гамбурге (3173 евро).

Самые высокие в регионе цены на газ установлены в Саксонии-Анхальт и составляют 3851 евро. Это на 8% больше, чем в среднем по стране. Затраты также выше среднего в Саксонии (3739 евро), Северном Рейне-Вестфалии (3737 евро) и Тюрингии (3732 евро).

«Сетевые сборы в первую очередь ответственны за разницу в ценах между федеральными землями. Они взимаются за использование и техническое обслуживание газопроводов, а также за предоставление и снятие показаний счетчиков, и они варьируются от региона к региону», — объясняет Торстен Сторк, эксперт по энергетике в Verivox.

По его словам, в Бремене самый низкий базовый тариф местного поставщика обеспечивает доступный газ.