Айлиш и ее бойфренд дебютируют на красной дорожке в одеяле от Gucci
Билли Айлиш и ее бойфренд Джесси Резерфорд дебютируют на красной дорожке, обернутые одеялом от Gucci.
20—летняя певица "Счастливее, чем когда—либо" и 31-летний ведущий "The Neighborhood" обратили на себя внимание во время своего первого дебюта на красной ковровой дорожке - или, в данном случае, на фиолетовой ковровой дорожке - на гала-концерте LACMA Art + Film Gala 2022 благодаря своим привлекательным нарядам.
Новая пара выглядела так, словно выпрыгнула прямо из постели на ковер: Резерфорд в пижаме от Gucci и пушистых тапочках, а Айлиш в шелковой ночной рубашке до пола от Gucci и с маской для сна на голове.
Чтобы завершить согласованный образ и вывести выход на совершенно новый уровень, Айлиш и Резерфорд накинули на себя большое одеяло от Gucci и позировали с ним— проходя по ковру.
Опубликовано: Илья Крылов
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