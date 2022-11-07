У гитариста группы Duran Duran Тейлора обнаружили рак 4 степени
У гитариста группы "Duran Duran" Энди Тейлора обнаружили рак 4 степени. Об этом сообщил вокалист коллектива Саймон Ле Бон.
Гитарист Энди Тейлор - один из создателей британской группы "Duran Duran", тяжело болен, о чем сообщил солист знаменитого музыкального коллектива Саймон Ле Бон.
5 ноября Тейлор не смог присутствовать на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла в Лос-Анджелесе. Издание "The Hollywood Reporter" сообщает, что гитарист хотел исполнить вместе со всеми участниками группы попурри из самых известных композиций "Duran Duran", но тяжелый недуг не дал ему этого сделать.
Саймон Ле Бон сообщил, что его коллеге диагностировали рак предстательной железы 4 степени 4 года назад.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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