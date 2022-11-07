FT: президент Индонезии заявил, что Путин не приедет на саммит G20
Индонезийский президент Джоко Видодо уверен, что Владимир Путин не посетит саммит "Большой двадцатки".
Вечером 7 ноября президент Индонезии Джоко Видодо дал эксклюзивное интервью газете Financial Times, где публично завил, что Владимир Путин вероятнее всего не посетит саммит лидеров стран-участниц организации G20, который пройдёт на Бали 15 и 16 ноября. Примечательно, что ранее Владимир Зеленский сообщил, что не поедет на мероприятие, если там будет Путин.
В тот же день глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков пообщался с представителями прессы, рассказав им, что Владимир Путин объявит о своём решении касательно поездки на встречу Группы Двадцати до конца недели.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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