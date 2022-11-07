Стремоусов: эвакуация мирных жителей Херсона на левый берег Днепра завершена

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о завершении эвакуационных процессов в Херсоне.

Вечером 7 ноября заместитель военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что последний теплоход вывез группу мирных жителей на левый берег реки Днепр в Херсоне, что ознаменовало собой окончание эвакуации в городе.

По словам Стремоусова, те жители Херсона, который отказывались от эвакуации, позднее могут сделать это самостоятельно, чем обезопасят свои жизни.