Стремоусов: эвакуация мирных жителей Херсона на левый берег Днепра завершена
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о завершении эвакуационных процессов в Херсоне.
Вечером 7 ноября заместитель военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что последний теплоход вывез группу мирных жителей на левый берег реки Днепр в Херсоне, что ознаменовало собой окончание эвакуации в городе.
По словам Стремоусова, те жители Херсона, который отказывались от эвакуации, позднее могут сделать это самостоятельно, чем обезопасят свои жизни.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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