Умер основатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов

Основатель группы «Ласковый май» композитор Сергей Кузнецов скончался на 59-м году жизни.

7 ноября вечером сообщили РИА Новости в организации "Уралконцерт", что основатель группы "Ласковый май" композитор Сергей Кузнецов умер в возрасте 58 лет у себя дома в Оренбурге.

Сообщается, что композитор умер в понедельник около 18:00 (16:00 мск), по предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ.

В июне этого года скончался экс-солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов, причиной смерти певца стал обширный инфаркт.