Умер основатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов
Основатель группы «Ласковый май» композитор Сергей Кузнецов скончался на 59-м году жизни.
7 ноября вечером сообщили РИА Новости в организации "Уралконцерт", что основатель группы "Ласковый май" композитор Сергей Кузнецов умер в возрасте 58 лет у себя дома в Оренбурге.
Сообщается, что композитор умер в понедельник около 18:00 (16:00 мск), по предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ.
В июне этого года скончался экс-солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов, причиной смерти певца стал обширный инфаркт.
Опубликовано: Елена Калиновская
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