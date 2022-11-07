Данко объяснил, как Собчак удается постоянно выходить сухой из воды
Певец Александр Фадеев, выступающий под псевдонимом Данко, высказал свое предположение по поводу того, как Ксении Собчак удается выпутываться из любой ситуации.
Исполнитель Данко высказался по поводу возвращения журналистки и ведущей ТВ Ксении Собчак в РФ в интервью порталу Teleprogramma.pro, объяснив, как знаменитой блондинке удается выпутываться из самых сложных ситуаций.
Певец утверждает, что у журналистки имеется блат.
Музыкант убежден, что Собчак не о чем переживать. А скандал с отъездом за рубеж положительно скажется на ее дальнейшей карьере.
Фадеев уверен, что людям неинтересно наблюдать за теми звездами, у которых все ровно в жизни.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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