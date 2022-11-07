В 2023 году украинские беженцы будут оплачивать проживание в государственных центрах Польши

Замглавы МВД Польши заявил в радиоэфире RMF о планах правительства ввести плату за проживание для беженцев из Украины.

Павел Шефернакер сообщил, что первые три месяца 2023 года беженцы будут оплачивать 50 процентов расходов государственных центров по приему беженцев.

Законопроект предполагает, что, если спустя отведенные три месяца беженцы не смогут устроиться на работу, чтобы самостоятельно оплачивать аренду жилья им придется оплачивать уже 100 процентов расходов.