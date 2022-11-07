Музыкант Schokk с гражданством ФРГ попросил Путина о политическом убежище в России
Русскоязычный рэп-исполнитель Schokk обратился к Владимиру Путину с просьбой о предоставлении российского политического убежища.
7 ноября русскоязычный исполнитель Дмитрий Гинтер, более известный как Schokk, написал открытое письмо в администрацию Владимира Путина, попросив его предоставить себе политическое убежище в России. По словам Гинетра, он является гражданином Германии и не может вернуться на родину, поскольку там на него завели уголовное дело за поддержку российской спецоперации в Украине.
Характерно, что Schokk действительно осуждал революцию на Майдане в Киеве ещё в 2014 году, поддерживая народное ополчение Донбасса, а после начала спецоперации публично поддержал действия российских военных.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
Самая высокая женщина Румейса Гегли в мире смогла в первый раз полететь на самолете, когда авиакомпания убрала 6 мест эконом класса
Рост 24-летней Румейсы Гегли составляет 2 м 31 см. Для того чтобы самая высокая женщина в мире смогла совершить свой первый полет, авиакомпании пришлось убрать 6 мест эконом-класса.Подробнее...
-
-
Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов умер от инфаркта в 58 лет
НХЛ признали Овечкина первой звездой дня
МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России до начала спецоперации
В Одесской, Кировоградской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек