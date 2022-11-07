Музыкант Schokk с гражданством ФРГ попросил Путина о политическом убежище в России

Русскоязычный рэп-исполнитель Schokk обратился к Владимиру Путину с просьбой о предоставлении российского политического убежища.

7 ноября русскоязычный исполнитель Дмитрий Гинтер, более известный как Schokk, написал открытое письмо в администрацию Владимира Путина, попросив его предоставить себе политическое убежище в России. По словам Гинетра, он является гражданином Германии и не может вернуться на родину, поскольку там на него завели уголовное дело за поддержку российской спецоперации в Украине.

Характерно, что Schokk действительно осуждал революцию на Майдане в Киеве ещё в 2014 году, поддерживая народное ополчение Донбасса, а после начала спецоперации публично поддержал действия российских военных.