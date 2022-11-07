Javan: Байден столкнулся с фронтом сторонников России в Латинской Америке

Издание Javan уведомляет, что победа Луиса Инасиу Лулы да Силвы на выборах президента Бразилии поставила Джо Байдена в непростое положение.

7 ноября газета Javan сообщила, что после избрания Луиса Инасиу Лулы да Силвы президента Бразилии Джо Байден внезапно обнаружил наличие большого числа сторонников России и Китая в странах Латинской Америки, которые одновременно с этим открыто выступают против доминирования Соединённых Штатов на внешнеполитической арене.

В Javan отметили, что Байден не сможет считать Лулу да Силву своим союзником, пока ведёт антироссийский курс, в то время как бразильский президент уже начал сплочать вокруг себя сторонников сотрудничества с Москвой и Пекином.