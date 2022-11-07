Власти Польши вводят оплату за жильё для украинских беженцев с 2023 года

Замглавы МВД Польши Павел Шефернакер заявил, что с 2023 года украинские беженцы будут вынуждены платить за предоставляемое польскими властями жильё.

7 ноября заместитель главы Министерства внутренних дел Республики Польша Павел Шефернакер в эфире радиостанции RMF заявил, что с 2023 года действующий закон о помощи украинским беженцам будет существенно изменён.

Шефернакер пояснил, что обновлённый закон предусматривает введение оплаты за предоставляемое польскими властями жилье, которая в первые 3 месяца будет составлять 50% от общей стоимости.

Отмечается, что если граждане Украины не смогут найти работу или другое жильё за первые три месяца вступления в силу изменений в соответствующий закон, то им придётся платить уже 100% за проживание в государственных центрах.