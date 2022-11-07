Власти Польши вводят оплату за жильё для украинских беженцев с 2023 года
Замглавы МВД Польши Павел Шефернакер заявил, что с 2023 года украинские беженцы будут вынуждены платить за предоставляемое польскими властями жильё.
7 ноября заместитель главы Министерства внутренних дел Республики Польша Павел Шефернакер в эфире радиостанции RMF заявил, что с 2023 года действующий закон о помощи украинским беженцам будет существенно изменён.
Шефернакер пояснил, что обновлённый закон предусматривает введение оплаты за предоставляемое польскими властями жилье, которая в первые 3 месяца будет составлять 50% от общей стоимости.
Отмечается, что если граждане Украины не смогут найти работу или другое жильё за первые три месяца вступления в силу изменений в соответствующий закон, то им придётся платить уже 100% за проживание в государственных центрах.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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