Собчак вернулась в Россию, признавшись в любви своей родине
Блогер, журналистка и ведущая Ксения Собчак вернулась в родное государство, заявив в анонсе своего Ютуб-шоу "Осторожно: Собчак", что родину предать нельзя.
Ксения Собчак вернулась в Россию. Знаменитость заметили на границе с Псковской областью. Очевидцы утверждают, что рядом со звездной блондинкой был ее муж, режиссер Константин Богомолов.
Журналистка в одиночестве отпраздновала свое 41-летие, сообщив, что в трудное время ее поддержало мало друзей.
Блогер разместила в сети пост, где призналась в любви к родному государству.
Анонс ее новой передачи "Осторожно: Собчак" звучал так: "Родину нельзя предать, и эту связь ничем не разрушить…".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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