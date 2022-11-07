Собчак вернулась в Россию, признавшись в любви своей родине

Блогер, журналистка и ведущая Ксения Собчак вернулась в родное государство, заявив в анонсе своего Ютуб-шоу "Осторожно: Собчак", что родину предать нельзя.

Ксения Собчак вернулась в Россию. Знаменитость заметили на границе с Псковской областью. Очевидцы утверждают, что рядом со звездной блондинкой был ее муж, режиссер Константин Богомолов.

Журналистка в одиночестве отпраздновала свое 41-летие, сообщив, что в трудное время ее поддержало мало друзей.

Блогер разместила в сети пост, где призналась в любви к родному государству.

Анонс ее новой передачи "Осторожно: Собчак" звучал так: "Родину нельзя предать, и эту связь ничем не разрушить…".