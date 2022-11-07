Страны мира где есть настоящий Диснейленд

В каких странах искать настоящий Диснейленд, в чем их разница и какой стоит посетить в первую очередь.

Диснейленд (англ. Disneyland Park) - парк где был воссоздан мир мультфильмов и сказок и куда хочет попасть почти каждый, независимо от пола и возраста, однако в мире их всего 6 и каждый имеет свои особенности и обязан быть в списке к посещению каждого путешественника:

Орландо (США, Флорида) - является одним из самых крупных Диснейлендов в мире, состоявший из четырех тематических и 2х водных парков;

Анахайм (США, Калифорния) - самый первый в мире Диснеевский Парк и единственное живое место, где были воплощены идеи Уолта Диснея о парке развлечений и построено при его жизни;

Остров Лантау (Гонконг)- из всех парков в этом смысле самый маленький, но тем не менее является одним из больших аттракционов в Азии;

Шанхай (Китай)- в три раза превышает размер гонконговского, так же в нем создали первый тематический парк по мотивам фильмов «Пираты Карибского моря»;

Марн-ля-Вале (Франция, Париж)- один из самых посещаемых в мире и единственный в Европе, однако в Париже ему составляет конкуренцию по популярности только если Собор Парижской Богоматери;

Ураясу (Япония, префектура Тиба)- считается самым красивым из всех Диснейлендов в мире.

Следует отметить, что все остальные Disneyland Park к Walt Disney Park Walt Disney Company не имеют никакого отношения.