Летом 2022 вода в Балтийском и Северном морях прогрелась до рекордных отметок

Температура воды в Балтийском и Северном морях летом 2022 года была на 1-1,5 градуса выше среднего многолетнего значения, сообщило Федеральное морское и гидрографическое агентство ФРГ (BSH) в понедельник.

Служба ЕС по изменению климата Copernicus сообщила в сентябре, что летние месяцы с июня по август в Европе были самыми теплыми с момента начала регистрации.

«Изменение климата приводит к избытку энергии, более 90 процентов которой сохраняется в виде тепла в море», — говорится в сообщении BSH.

По данным BSH, температура поверхности в Северном море летом 2022 года в целом была выше среднемноголетней, особенно в юго-западной части, где было теплее более чем на 1 градус.

«К северу и востоку отклонения от долгосрочного среднего значения уменьшаются», — говорится в сообщении.

В июне на измерительной станции BSH «Германская бухта» была зарегистрирована волна тепла, во время которой температуры на глубине трех метров были на два градуса выше среднемноголетних. Явление продолжалось восемь дней.