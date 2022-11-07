Летом 2022 вода в Балтийском и Северном морях прогрелась до рекордных отметок
Температура воды в Балтийском и Северном морях летом 2022 года была на 1-1,5 градуса выше среднего многолетнего значения, сообщило Федеральное морское и гидрографическое агентство ФРГ (BSH) в понедельник.
Служба ЕС по изменению климата Copernicus сообщила в сентябре, что летние месяцы с июня по август в Европе были самыми теплыми с момента начала регистрации.
«Изменение климата приводит к избытку энергии, более 90 процентов которой сохраняется в виде тепла в море», — говорится в сообщении BSH.
По данным BSH, температура поверхности в Северном море летом 2022 года в целом была выше среднемноголетней, особенно в юго-западной части, где было теплее более чем на 1 градус.
«К северу и востоку отклонения от долгосрочного среднего значения уменьшаются», — говорится в сообщении.
В июне на измерительной станции BSH «Германская бухта» была зарегистрирована волна тепла, во время которой температуры на глубине трех метров были на два градуса выше среднемноголетних. Явление продолжалось восемь дней.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
-
Самая высокая женщина Румейса Гегли в мире смогла в первый раз полететь на самолете, когда авиакомпания убрала 6 мест эконом класса
Рост 24-летней Румейсы Гегли составляет 2 м 31 см. Для того чтобы самая высокая женщина в мире смогла совершить свой первый полет, авиакомпании пришлось убрать 6 мест эконом-класса.Подробнее...
Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов умер от инфаркта в 58 лет
Немецкий индекс Dax упал на 0,15 процента на фоне промежуточных выборов в США и ожидания новых данных по инфляции
МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России до начала спецоперации
НХЛ признали Овечкина первой звездой дня
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек