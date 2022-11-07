Зеленский наградил американского бизнесмена Баффета орденом Ярослава Мудрого
Владимир Зеленский наградил орденом Ярослава Мудрого пятой степени предпринимателя из США Говарда Баффета.
7 ноября американский бизнесмен Говард Баффет прибыл в Киев, где провёл встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, вручившим ему награду в виде ордена Ярослава Мудрого пятой степени. По словам Зеленского, Баффет получил данную награду абсолютно заслуженно, поскольку с начала спецоперации неизменно поддерживал украинский народ финансовым способом.
Также Владимир Зеленский отмечает, что Говард Баффет является защитников независимости украинского государства и популяризировал знание о культуре и истории Украины в мире.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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