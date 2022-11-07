Партия «Единая Россия» приостановила членство владельца клуба «Полигон» Мирзоева
Российская партия "Единая Россия" приостановила членство во фракции для Ихтияра Мирзоева, являющегося хозяином клуба "Полигон".
Вечером понедельника пресс-служба партии "Единая Россия" сообщила, что членство костромского политика Ихтияра Мирзоева в данной политической организации приостановлено. Примечательно, что сам Мирзоев официально является хозяином ночного клуба "Полигон" в Костроме, в котором накануне произошла трагедия.
В ночь на 5 ноября в костромском кафе-клубе "Полигон" начался пожар после применения охотничьей ракетницы одним из посетителей, в результате чего скончались 13 человек.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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