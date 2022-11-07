Партия «Единая Россия» приостановила членство владельца клуба «Полигон» Мирзоева

Российская партия "Единая Россия" приостановила членство во фракции для Ихтияра Мирзоева, являющегося хозяином клуба "Полигон".

Вечером понедельника пресс-служба партии "Единая Россия" сообщила, что членство костромского политика Ихтияра Мирзоева в данной политической организации приостановлено. Примечательно, что сам Мирзоев официально является хозяином ночного клуба "Полигон" в Костроме, в котором накануне произошла трагедия.

В ночь на 5 ноября в костромском кафе-клубе "Полигон" начался пожар после применения охотничьей ракетницы одним из посетителей, в результате чего скончались 13 человек.