Рыболовы рассказали, как ловить хариуса на озере

Июль - разгар летнего рыболовного сезона. А мы вернулись из Северной Карелии, где рыбачили на Пяозере.

сли не хотите, чтобы ваша подготовка прошла прахом и воспоминания о далеком выезде не ограничивались унылым сидением на берегу или пустыми скитаниями без поклевок ехать надо не менее чем на неделю. А лучше на более продолжительный срок. Тем более если вы посещаете водоем впервые.

Оглядеться, разобраться, нащупать точки, на это уйдет время - дни.

Просторы Пяозера, его климат не подразумевают формат "Приехал - поймал - обмыл - уехал". Если местные могут выбрать удачный денек для рыбалки, то человек приезжий фактор погоды просчитать не в силах. Всегда закладывайтесь на то, что непременно будут дни, когда рыба будет в ступоре либо вы не сможете выйти на воду.

Нынешняя поездка не разочаровала. В первые дни мы застали жару и относительный штиль - вода в Пяозере прогрелась до не типичных 18-19 градусов. Можно купаться и мы купались. Такая ситуация редкость для здешних мест. Более типичной для этого времени является температура воды 13 - 15 градусов.

После первого шторма вода перемешалась и не смотря на теплую погоду приблизилась к стандартным параметрам. Расклевалась щука, которая в первые дни почему то молчала. Может быть из-за жары, а может быть еще не отошла после нереста.

Окунь на Пя вездесущ. Его традиционно много в заливах, но и на лудах и свалах он попадается регулярно. На глубине 4-6 метров он так же есть. Периодически попадаются стаи весьма увесистого окуня.

На Пя множество скалистых и каменистых островов. Вот на косах и каменных выходах возле островов его и стоит искать. Чем крупнее камни на косе, чем ярче рельеф дна - тем вероятнее встретить в таком месте хариуса. Есть он и на лудах (каменные отмели в удалении от берега - подводные "пупки").

Найти места стоянки можно вприглядку - осматривая прибрежные зоны островов. Например если остров вытянут в длину, то как правило, коса является его подводным продолжением.

А в тихие вечерние дни во время вылета насекомых хариус и сиг выдают себя многочисленными кругами на поверхности. Такие места следует запоминать - там стоит искать хариуса и в дневные часы.

Кроме того в поиске потенциально интересных мест мне помогают карты гугл - многие подводные отмели с них хорошо проглядывают.

Хариус питается нон-стоп, представьте, он даже после нереста начинает питаться через день-два. Много энергии требуется для его образа жизни.

Но вот с активным клевом и поимкой этой рыбки все обстоит не так просто. Дело в том, что хариус постоянно ориентируется на кормовой объект превалирующий в моменте. Сегодня он активно кормится вылетевшей поденкой с поверхности, выдавая себя при этом расходящимися по поверхности кругами.

Завтра или даже в течении дня погода меняется и вылет насекомых прекращается. Хариус перестраивается на поиск донных рачков или ручейников, а значит меняет горизонт и места охоты. Рыболов должен менять тактику и приманки. Отреагировать своевременно не всегда удается - создается впечатление, что хариуса нет или он не клюет.

Но стоит поймать одного и вы видите, что желудок под завязку набит пищей. Значит хариус активно кормится даже во время бесклевья. Это ценнейшая информация! Я поступаю таким образом - вспарываю первого пойманного хариуса и изучаю рацион питания. Как правило желудок забит чем-то одним. Это могут быть муравьи, ручейники в домиках или не знакомые насекомые, но вы видите их цвет и размер и значит сможете верно подобрать приманку.

Ориентируемся на направление ветра. С переменной рациона питания хариус меняет и дислокацию . Нет - он не мигрирует далеко, помните об этом! Он всегда здесь. Но ищите его выше, глубже, левее, правее, дальше или ближе. Ветер - важная составляющая при ловле хариуса, которую рыболов должен учитывать если мечтает быть с достойным уловом.

Начнем с того, что против ветра вы не сможете качественно и далеко закинуть легкую приманку. Таким образом, кидать придется по ветру, а значит и лодку выставляйте с этим учетом.

Но основное в разговоре о ветре не удобство заброса. Ветер создает движение воды и ветер создает волну. Волна смывает с прибрежных утесов насекомых, вымывает из-под камней жуков и личинок - всё это объект питания для хариуса.

Учитывайте направление движения воды и анализируйте это.

Волна накатывает на берег? По урезу воды постоянно шустрят жирные муравьи - ими частенько переполнены желудки хариуса.

Вода перекатывается через длинную прибрежную косу выдающуюся от острова? Хариус на косе - он подбирает упавших в воду насекомых, которых приносит вновь приходящая волна.

В такие моменты хариуса не стоит искать на мелководных участках. Во-первых он пуглив и в отсутствии ряби видит ваши взмахи далеко и затаивается, во-вторых на поверхности не так много насекомых. Хариус в такие моменты питается у дна. По моему опыту раскачать такую рыбу на поклевку сложнее. Мелкую вертушку заглубить на 3- 4 метра не удастся. Какое решение?

Бомбарда!

Я обожаю ловлю на бомбарду. Я чаще ловлю на сухие мушки. Их всегда надо подбирать из учета кормовой базы хариуса на данный момент. Будьте внимательны - смотрите, какие насекомые падают на воду.

А вот если хариус питается со дна, то выходом может быть ловля на нимфы и различные мокрые мушки. Правда подобрать проводку под глубину и выбрать приманку в таких случаях оказывается сложнее. Но подстегивают азарт и понимание, что хариус кормится и вопрос лишь как правильно его соблазнить.