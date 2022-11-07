Сын Градского рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!», как перенес смерть отца

Сын покойного исполнителя Александра Градского и Марины Коташенко Александр рассказал, что тяжело перенес смерть своего знаменитого родителя.

Восьмилетний сын Александра Градского и Марины Коташенко Александр в программе "Ты не поверишь!" рассказал, как перенёс смерть отца, о чем сообщают "Актуальные новости".

Мальчик признался, что до сих пор не может слушать музыку отца, так как это причиняет ему боль.

Саша очень скучает по папе, но он осознает, что никогда не увидит его. Ребёнок рассказал, что ему тяжело вспоминать отца.