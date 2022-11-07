Краснов подписал приказ о создании прокуратур в 4 новых регионах России
Российский Генпрокурор Игорь Краснов ратифицировал приказы о создании отделений прокуратуры в новых регионах страны.
7 ноября генеральный прокурор Российской Федерации своей подписью утвердил приказы об учреждении прокуратуры России в четырёх новых регионах страны, среди которых Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская Народные республики, ставшие российскими территориями на основании указа Владимира Путина 30 сентября по итогам референдумов на этих землях.
Примечательно, что российские следственные органы в четырёх новых регионах России начали создаваться ещё в прошлом месяца, а сотрудники МВД РФ появились там намного раньше.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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