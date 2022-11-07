Путин подписал закон о недопущении раскрытия методов работы ФСБ и разведки
Владимир Путин ратифицировал законопроект, запрещающий обнародовать тактику работы российских спецслужб.
В понедельник официальный российский интернет-портал правовой информации обнародовал текст указа Владимира Путина, согласно которому государство должно разработать механизмы недопущения раскрытия сведений о методиках работы агентов Федеральной службы безопасности и российской разведки.
Примечательно, что также под действие закона подпадают органы власти России, задействованные в сфере призыва граждан в рамках частичной мобилизации: данные о специфике их работы тоже нельзя обнародовать.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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