Замглавы Бундестага раскритиковала Польшу за жестокость по отношению к мигрантам
Катрин Геринг-Экардт, вице-президент Бундестага, раскритиковала возвращение мигрантов на польско-белорусской границе, сообщает RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).
"Людей отправляют обратно без индивидуальной проверки или без доступной медицинской помощи. Те, кого развернули, не уверены, что их благополучно разместят в Беларуси", — сказала Катрин Геринг-Экардт.
Она добавила, что такие возвращения с границы запрещены в Европе.
Геринг-Экардт также сказала, что европейское право должно применяться, защищаться и охраняться на внешних европейских границах.
"Верховенство закона должно применяться ко всем людям. Необходимы гуманность и порядок. Это означает упорядоченную регистрацию, гуманитарную помощь на месте и законные пути миграции. Мигранты имеют право на справедливые процедуры. Это также относится к справедливое распределение в Европе. Это не так просто, но мы должны сделать все, чтобы это произошло", - подчеркнула политик.
Опубликовано: Николай Скира
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