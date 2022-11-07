Два гражданина Украины задержаны в аэропорту Кишинёва за контрабанду валюты
В кишинёвском национальном аэропорту задержаны два украинца, которые пытались незаконно провести существенную сумму денег.
7 ноября пресс-служба Пограничной полиции Молдавии сообщила, что в аэропорту Кишинёва задержали пожилую украинскую пару, которая произвела попытку нелегального провоза большой денежной суммы. Известно, что украинцы следовали по рейсу "Кишинёв-Варшава-Тель-Авив" и везли с собой сорок тысяч долларов.
Позднее рентген детальнее просканировал багаж украинской пары, обнаружив там ещё двадцать тысяч долларов, пятьдесят одну тысячу гривен и три тысячи шестьсот евро, которые не были задекларированы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
Самая высокая женщина в мире Румейса Гегли смогла совершить первый полет, когда авиакомпания модифицировала самолет
Рост 24-летней Румейсы Гегли составляет 2 м 31 см. Для того чтобы самая высокая женщина в мире смогла совершить свой первый полет, авиакомпании пришлось убрать 6 мест эконом-класса.Подробнее...
-
-
Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов умер от инфаркта в 58 лет
Премьер Швеции Кристерссон пообещал выполнить соглашение с Турцией по вступлению в НАТО
МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России до начала спецоперации
Немецкий индекс Dax упал на 0,15 процента на фоне промежуточных выборов в США и ожидания новых данных по инфляции
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек