Два гражданина Украины задержаны в аэропорту Кишинёва за контрабанду валюты

В кишинёвском национальном аэропорту задержаны два украинца, которые пытались незаконно провести существенную сумму денег.

7 ноября пресс-служба Пограничной полиции Молдавии сообщила, что в аэропорту Кишинёва задержали пожилую украинскую пару, которая произвела попытку нелегального провоза большой денежной суммы. Известно, что украинцы следовали по рейсу "Кишинёв-Варшава-Тель-Авив" и везли с собой сорок тысяч долларов.

Позднее рентген детальнее просканировал багаж украинской пары, обнаружив там ещё двадцать тысяч долларов, пятьдесят одну тысячу гривен и три тысячи шестьсот евро, которые не были задекларированы.