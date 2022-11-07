RMF FM: 85 тысяч беженцев из Украины в Польше заставят платить за жильё
Правительство Польши намеревается заставить платить за жилище украинцев, которые работают и живут на польской территории.
В понедельник представитель правительства Польши по делам беженцев Павел Шефернакер дал интервью журналистам RMF FM, который сообщил, что на территории польского государства живёт 85 тысяч украинцев, расположенных в обычных домах, однако государство оплачивает их содержание.
По словам Шефернакер, в Варшаве разрабатывают закон, который позволит уже адаптировавшимся в Польше украинцам самостоятельно оплачивать жильё.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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