Подоляк: Киев готов к переговорам с Москвой после вывода ВС РФ из Украины
Представитель офиса Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Киев никогда не отказывался от переговоров с Россией.
7 ноября сотрудник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк опубликовал новое сообщение в социальной сети Twitter, где публично заявил, что Киев всегда готов к переговорам с Москвой, если российские войска покинут территории Украины. Вместе с тем Подоляк уверен, что Владимир Путин не пойдёт на подобные меры.
Примечательно, что ранее в тот же день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также сообщил о готовности России к переговорам с Украиной, но назвал их невозможными, поскольку Владимир Зеленский законодательно запретил украинским сторонам контактировать с российской стороной.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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