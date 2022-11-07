Подоляк: Киев готов к переговорам с Москвой после вывода ВС РФ из Украины

Представитель офиса Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Киев никогда не отказывался от переговоров с Россией.

7 ноября сотрудник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк опубликовал новое сообщение в социальной сети Twitter, где публично заявил, что Киев всегда готов к переговорам с Москвой, если российские войска покинут территории Украины. Вместе с тем Подоляк уверен, что Владимир Путин не пойдёт на подобные меры.

Примечательно, что ранее в тот же день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также сообщил о готовности России к переговорам с Украиной, но назвал их невозможными, поскольку Владимир Зеленский законодательно запретил украинским сторонам контактировать с российской стороной.