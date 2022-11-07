Зеленский: изъятие активов «Мотор Сич» и «Укрнафты» нужно для поддержки ВСУ

Владимир Зеленский объяснил необходимость изъятия акций украинских компаний в пользу государства.

Вечером понедельника Владимир Зеленский публично заявил, что конфискация активов частных украинских компаний в пользу государства является целесообразным в условиях военного времени и конфликта с Россией, а сами отчуждённые акции пойдут на поддержку вооружённых сил Украины.

Примечательно, что ранее украинская Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку объявила о конфискации акций таких предприятий как "Мотор Сич", "Укрнафта", "Укртатнафта", "Запорожтрансформатор" и "АвтоКрАЗ" в пользу Киева.