Зеленский: изъятие активов «Мотор Сич» и «Укрнафты» нужно для поддержки ВСУ
Владимир Зеленский объяснил необходимость изъятия акций украинских компаний в пользу государства.
Вечером понедельника Владимир Зеленский публично заявил, что конфискация активов частных украинских компаний в пользу государства является целесообразным в условиях военного времени и конфликта с Россией, а сами отчуждённые акции пойдут на поддержку вооружённых сил Украины.
Примечательно, что ранее украинская Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку объявила о конфискации акций таких предприятий как "Мотор Сич", "Укрнафта", "Укртатнафта", "Запорожтрансформатор" и "АвтоКрАЗ" в пользу Киева.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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