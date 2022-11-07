Огородники рассказали о сроках уборки моркови

Многие огородники считают, что морковь готова к уборке после того, как у нее раскинется ботва. Однако это не совсем правильное утверждение, ведь раскидывание «вершков» является в некоторых случаях исключительно сортовым признаком.

Еще одной грубой ошибкой является мнение о том, что морковка готова к выкапыванию, когда ее ботва побурела. Но побурение надземной части растения может быть вызвано не только биологической спелостью плодов, но и различными заболеваниями. Этот признак также не является точным.

Самое главное на что стоит обратить внимание при уборке урожая моркови – это сроки, которые указаны на задней стороне семенной упаковки. Производители всегда чётко прописывают примерное время созревания плодов, на это и стоит ориентироваться. Однако не всегда удаётся точно помнить где и какой сорт посажен (ввиду разнообразия сортов на участке). В этом случае я обращаю внимание на развитие корнеплодов.

Вот пример. Одним из самых распространённых сейчас сортов моркови является Нантская. Этот сорт я люблю тоже. Зрелая морковь имеет продолговатую цилиндрическую форму с затупленным кончиком. Если при выдергивании корнеплода, мы видим заострённый конец, то значит овощ еще не готов к уборке.

Другой мой любимый среднеспелый сорт – Шантанэ Роял. Спелость его я проверяю по наличию на корнеплоде тоненьких волосков. Если они по бокам стали появляться – овощ готов к уборке.

Важно: эти самые волоски с овощеводом могут сыграть злую шутку. В случае с затягиванием сбора урожая моркови боковые корешки будут забирать часть влаги из самого корнеплода, что спровоцирует его увядание, а затем и сокращение сроков хранения. Поэтому не медлим!

Я считаю, что, например, позднеспелым сортам моркови можно «разрешить» понежиться в земле ещё несколько дней после похолодания до +6-7°. В это время корнеплоды хорошо наливаются и накапливают сахар, полезные элементы, а значит и улучшают свои вкусовые качества. Морковь – морозостойкая культура, однако не стоит её проверять на прочность первыми заморозками. Минимальная температура, при которой «корешки» могут всё ещё находиться на грядке - +5°