Простой способ избавиться от мух раз и навсегда

Не ошибусь, если скажу, что с проблемой надоедливых мух в частном доме сталкивались абсолютно все жители.

Даже при наличии москитных сеток, эти непрошенные гости умудряются проникнуть в жилище, не спрашивая разрешения. «Лапая» все вокруг (одежду, еду, мусор, опять еду), мухи неимоверно раздражают и выводят из себя. Я уже не говорю об их мерзком жужжании и ласковых прикосновениях к телу во время сна.

Сразу оговорюсь, что я никогда не использую дихлофос против мух. Не нравится его запах, да и распыление ядовитых паров в доме, где живут маленький ребёнок и питомец, не совсем разумная идея. Липкая лента мне тоже не нравится в использовании, выглядит она противно, особенно, когда к ней уже прилипнет несколько летунов.

Помощь в решении жужжащей проблемы пришла из Интернета. Однажды, гуляя по просторам сети, я наткнулась на пост девушки, которая рассказывала как один раз и навсегда избавилась от нашествия мух в своём доме. Метод, прямо сказать, оказался крайне простым, поэтому доверия первоначально не вызвал, а зря.

Для приготовления спасительной смеси необходимо купить эфирное масло с запахом мяты перечной и, для сочетания, эфирное масло герани. Средства продаются в обычной аптеке. Добавляем по 7-8 капель масел в 500 мл воды и опрыскиваем этой смесью с помощью пульверизатора ковры, шторы, мебель. Процедуру повторять необходимо один раз в несколько дней.