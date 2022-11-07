Простой способ избавиться от мух раз и навсегда
Не ошибусь, если скажу, что с проблемой надоедливых мух в частном доме сталкивались абсолютно все жители.
Даже при наличии москитных сеток, эти непрошенные гости умудряются проникнуть в жилище, не спрашивая разрешения. «Лапая» все вокруг (одежду, еду, мусор, опять еду), мухи неимоверно раздражают и выводят из себя. Я уже не говорю об их мерзком жужжании и ласковых прикосновениях к телу во время сна.
Сразу оговорюсь, что я никогда не использую дихлофос против мух. Не нравится его запах, да и распыление ядовитых паров в доме, где живут маленький ребёнок и питомец, не совсем разумная идея. Липкая лента мне тоже не нравится в использовании, выглядит она противно, особенно, когда к ней уже прилипнет несколько летунов.
Помощь в решении жужжащей проблемы пришла из Интернета. Однажды, гуляя по просторам сети, я наткнулась на пост девушки, которая рассказывала как один раз и навсегда избавилась от нашествия мух в своём доме. Метод, прямо сказать, оказался крайне простым, поэтому доверия первоначально не вызвал, а зря.
Для приготовления спасительной смеси необходимо купить эфирное масло с запахом мяты перечной и, для сочетания, эфирное масло герани. Средства продаются в обычной аптеке. Добавляем по 7-8 капель масел в 500 мл воды и опрыскиваем этой смесью с помощью пульверизатора ковры, шторы, мебель. Процедуру повторять необходимо один раз в несколько дней.
Опубликовано: Ангелина Крент
-
Самая высокая женщина в мире Румейса Гегли смогла совершить первый полет, когда авиакомпания модифицировала самолет
Рост 24-летней Румейсы Гегли составляет 2 м 31 см. Для того чтобы самая высокая женщина в мире смогла совершить свой первый полет, авиакомпании пришлось убрать 6 мест эконом-класса.Подробнее...
-
-
Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов умер от инфаркта в 58 лет
Премьер Швеции Кристерссон пообещал выполнить соглашение с Турцией по вступлению в НАТО
МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России до начала спецоперации
Немецкий индекс Dax упал на 0,15 процента на фоне промежуточных выборов в США и ожидания новых данных по инфляции
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек