Дата и место похорон Сергея Кузнецова уже известны
2022-11-07 19:57
Знаменитый композитор и создатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов умер сегодня, 7 ноября 2022 года. Дата и место похорон уже известны.
Помощник композитора Ринат Масягутов сообщил, что похоронят основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова 13 ноября в Оренбурге.
Название кладбища Масягутов не озвучил, так как эта информация будет решаться завтра.
Помощник покойного рассказал, что причина кончины знаменитости пока не известна.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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