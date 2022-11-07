Дата и место похорон Сергея Кузнецова уже известны

APS
2022-11-07 19:57

Знаменитый композитор и создатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов умер сегодня, 7 ноября 2022 года. Дата и место похорон уже известны.

Помощник композитора Ринат Масягутов сообщил, что похоронят основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова 13 ноября в Оренбурге.

Название кладбища Масягутов не озвучил, так как эта информация будет решаться завтра.

Помощник покойного рассказал, что причина кончины знаменитости пока не известна.

Опубликовано: Наталья Гончарова