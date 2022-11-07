Зеленский объяснил, почему на Украине изымают компании в госсобственность
2022-11-07 19:58
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале рассказал, что активы стратегических компаний были изъяты в госсобственность для поддержки армии.
Он отметил, что такое решение было принято на заседании ставки верховного главнокомандующего.
Речь идет, в частности, о таких компаниях, как «АвтоКрАЗ», «Мотор Сич», «Укртатнафта», «Укрнафта», «Запорожтрансформатор».
Зеленский пояснил, что эти шаги в нынешних условиях нужны для обеспечения насущных потребностей оборонного сектора.
Опубликовано: Светлана Репина
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