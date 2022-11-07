Зеленский объяснил, почему на Украине изымают компании в госсобственность

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале рассказал, что активы стратегических компаний были изъяты в госсобственность для поддержки армии.

Он отметил, что такое решение было принято на заседании ставки верховного главнокомандующего.

Речь идет, в частности, о таких компаниях, как «АвтоКрАЗ», «Мотор Сич», «Укртатнафта», «Укрнафта», «Запорожтрансформатор».

Зеленский пояснил, что эти шаги в нынешних условиях нужны для обеспечения насущных потребностей оборонного сектора.