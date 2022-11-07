Милохин заявил, что предупреждал до начала съемок о том, что может уйти с проекта "Ледниковый период"
Даня Милохин оправдался за свой уход из шоу "Ледниковый период", заявив, что предупреждал, что может уйти.
Блогер Даня Милохин заявил, что предупреждал организаторов шоу еще до начала съемок о своем возможном уходе из проекта.
Тиктокеру не нравится, что он не может делать того, чего ему не хочется. Милохин утверждает, что в прошлом сезоне ему приносило удовольствие в участие "Ледниковом периоде" приносило ему удовольствие, так как было в новинку.
Партнерше Милохина, фигуристке Евгении Медведевой уже нашли замену. В паре с олимпийской чемпионкой будет выступать с актером Федором Федотовым.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
Самая высокая женщина в мире Румейса Гегли смогла совершить первый полет, когда авиакомпания модифицировала самолет
Рост 24-летней Румейсы Гегли составляет 2 м 31 см. Для того чтобы самая высокая женщина в мире смогла совершить свой первый полет, авиакомпании пришлось убрать 6 мест эконом-класса.Подробнее...
-
-
Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов умер от инфаркта в 58 лет
Премьер Швеции Кристерссон пообещал выполнить соглашение с Турцией по вступлению в НАТО
МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России до начала спецоперации
Немецкий индекс Dax упал на 0,15 процента на фоне промежуточных выборов в США и ожидания новых данных по инфляции
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек