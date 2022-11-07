Милохин заявил, что предупреждал до начала съемок о том, что может уйти с проекта "Ледниковый период"

Даня Милохин оправдался за свой уход из шоу "Ледниковый период", заявив, что предупреждал, что может уйти.

Блогер Даня Милохин заявил, что предупреждал организаторов шоу еще до начала съемок о своем возможном уходе из проекта.

Тиктокеру не нравится, что он не может делать того, чего ему не хочется. Милохин утверждает, что в прошлом сезоне ему приносило удовольствие в участие "Ледниковом периоде" приносило ему удовольствие, так как было в новинку.

Партнерше Милохина, фигуристке Евгении Медведевой уже нашли замену. В паре с олимпийской чемпионкой будет выступать с актером Федором Федотовым.