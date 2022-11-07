Евгений Пригожин признал, что вмешивался в выборы в США, сообщает агентство Associated Press.

"Вмешиваемся, вмешивались и будем вмешиваться", — заявил глава группы Вагнера.

Таким образом, он подтвердил обвинения, которые отвергал годами.

"Мы делаем это осторожно, точно, хирургически и по-своему", — заявил Пригожин в комментариях, размещенных его представителями в социальных сетях.

Ранее и его, и три российские компании на протяжении многих лет обвиняли в проведении тайной кампании по разжиганию разногласий в американском общественном мнении в преддверии президентских выборов в США в 2016 году. Формальные обвинения по этому делу прозвучали в 2018 году, пишет агентство AP.

Министерство юстиции США в 2020 году ходатайствовало о снятии обвинений с двух обвиняемых компаний — Concord Management and Consulting LLC и Concord Catering — мотивируя тем, что судебный процесс против них без присутствия этих корпораций в США и без шансов на значительный наказание в случае вынесения обвинительного приговора. Вероятность раскрытия секретных инструментов и методов правоохранительных органов.

Как подчеркивает Associated Press, Пригожин до сих пор также отрицал связи с группой Вагнера, но в сентябре официально признался в их создании и финансировании с 2014 года. В то время он также начал открыто говорить об участии наемников в СВО на Украине.

